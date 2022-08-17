Як ЗСУ полюють на безпілотники рф з антидроновою рушницею

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Антидронові рушниці допомагають воїнам Збройних сил України зберігати життя завдяки нейтралізації ворожих дронів-розвідників. У ЗСУ вказують, що воєнні злочинці рф використовують безпілотники не лише для розвідки, а й для коригування роботи артилерії та скидання вибухівки.

Якщо брати сектор нашої відповідальності, а це приблизно 30 км лінії фронту, де щодня близько 20-ти ворожих дронів здійснюють 60−70 вильотів, — розповідає військовослужбовець «Мадрид» в інтерв’ю «5 каналу».

Якщо ж взяти всю лінію фронту, яка нині простягається більш як на дві тисячі кілометрів, то можна говорити про тисячі ворожих безпілотників у небі, які може зупинити електромагнітний імпульс.

У нас у розпорядженні є антидронові рушниці різних виробників і різних країн. Їхнє призначення основне — посадити дрон противника, — вказує боєць.

Високотехнологічна зброя блокує сигнал керування коптером, збиває навігацію та передачу інформації. Якщо ворожий апарат відімкнути від зв’язку з оператором — він перетворюється на шматок пластику, який зависає в повітрі і здійснює або аварійну посадку, або його просто зносить вітром.