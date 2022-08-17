Армія рф стурбована погіршенням безпеки в Криму через вибухи - розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n173795-armiya-rf-sturbovana-bezpekou-v-krymu-cherez-vybuhy-rozvidka-brytaniyi.html

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Командування армії росії, ймовірно, стурбоване очевидним погіршенням безпеки в окупованому Криму після низки вибухів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму зведенні в Twitter британська розвідка вказала, що 16 серпня під тимчасово окупованим Джанкоєм вибухнув склад боєприпасів воєнних злочинців рф, внаслідок чого руйнувань зазнали прилегла залізниця та електрична підстанція.

Також за повідомленнями пропагандистських ЗМІ рф, дим піднімався біля авіабази у Гвардійському у центрі півострова.

У Міноборони Британії нагадали, що в Джанкої та Гвардійському розташовані два найважливіші військові аеродроми рф в окупованому Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним та залізничним вузлом, який москва залучає для остачання техніки для російських операцій на півдні України.

Причина цих інцидентів і масштаби збитків поки не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде дедалі більше стурбоване очевидним погіршенням ситуації з безпекою в Криму, який є тиловою базою для окупантів, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 серпня в окупованому Криму знову пролунали вибухи: поблизу селища Азовське Джанкойського району горіла російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції. Також сталися вибухи на військовій авіабазі у селищі Гвардійське Сімферопольського району. Україна офіційно не заявляла про свою причетність до вибухів у Криму.