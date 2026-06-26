В окупованому Криму після вибухів зупинили рух приміських поїздів. Фото:

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Ракурс

Рух приміських поїздів в окупованому Криму призупинили на одній із ділянок.

Рух електричок призупинили у Радянському районі півострова на ділянці роз’їзд 30 км — станція Краснофлотська. Про зупинку поїздів офіційно заявила місцева приміська пасажирська компанія, пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що минулої ночі мешканці Радянського району чули серію потужних вибухів. А в соцмережах вже з’явилися фото, що внаслідок вибухів були пошкоджені залізничні рейки. Над коліями піднімався густий дим, який було видно за кілометри.

Нагадаємо, після українських ударів по поромній інфраструктурі в Керчі і порту «Кавказ» можливості доставки палива через Керченську протоку стали суттєво обмежені. Доволі складна ситуація з логістикою й через материкову окуповану територію України, бо більшість шляхів перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Український рух опору «АТЕШ» інформував, що в так званому оперативному штабі Криму обговорюють варіанти завезення пального на півострів залізницею через Кримський міст. Раніше від цього варіанту логістики росіяни відмовились з міркувань безпеки.