Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Житель Миколаєва коригував російські ракетні удари

Корегувальника ракетних ударів по закладах освіти затримали в Миколаєві (ФОТО)

27 сер 2022, 12:01
999

У Миколаєві затримано місцевого жителя, який надавав ворогу координати будівель закладів освіти.





Отримані від зловмисника дані рашисти використовували для завдання прицільних ракетних ударів. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також він фіксував та надсилав ворогу дані про переміщення та дислокацію українських військових і техніки.

Зазначається, що дані ворогу надсилалися закритими каналами електронного зв’язку — відповідні технічні засоби були виявлені в ході обшуків за місцем проживання коригувальника.

Відповідні розвіддані зловмисник збирав і надсилав від початку масштабного російського вторгнення.

Чоловікові повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст.114−2 Кримінального кодексу).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів