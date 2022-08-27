377 дітей загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення

Понад 370 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну, фото:

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В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 377 дітей.

Ще щонайменше 733 дитини отримали поранення. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 388;

Харківській області — 202;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Миколаївській області — 67;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 42.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок здійсненого рашистами обстрілу тимчасово окупованого селища Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинула 29-річна жінка та двоє її дітей.