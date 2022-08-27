377 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения

Ракурсhttps://racurs.ua/
Более 370 детей стали жертвами российского вторжения в Украину, фото:
377 детей погибли в результате полномасштабного российского вторженияhttps://racurs.ua/n174141-377-detey-pogibli-v-rezultate-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya.htmlРакурс
В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 377 дітей.
Ще щонайменше 733 дитини отримали поранення. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 388;
- Харківській області — 202;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Миколаївській області — 67;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 42.
Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок здійсненого рашистами обстрілу тимчасово окупованого селища Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинула 29-річна жінка та двоє її дітей.
.