Рашисты потеряли уже 46,5 тыс. человек, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/n174140-250-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 46,5 тис. особового складу.

За минулу добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 939 танків;

4 тис. 254 бойові броньовані машини;

1 тис. 45 артилерійських систем;

274 одиниці РСЗВ;

148 одиниць засобів ППО;

234 літаки;

202 гелікоптери;

836 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

196 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 165 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

99 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.