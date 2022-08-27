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Рашисты потеряли уже 46,5 тыс. человек, фото: «Мілітарний»

250 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

27 авг 2022, 10:51
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 46,5 тис. особового складу.





За минулу добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 939 танків;
  • 4 тис. 254 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 45 артилерійських систем;
  • 274 одиниці РСЗВ;
  • 148 одиниць засобів ППО;
  • 234 літаки;
  • 202 гелікоптери;
  • 836 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 196 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 165 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Источник: Ракурс


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