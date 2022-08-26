«Азов» показал ликвидацию склада рф и 38 солдат на Харьковщине

https://racurs.ua/n174115-azov-pokazal-likvidaciu-sklada-rf-i-38-soldat-na-harkovschine-video.html

Ракурс

Бійці полку спеціального призначення «Азов» у селищі Тернова в Харківській області знищили склад з боєкомплектом та 38 воєнних злочинців армії росії. Операція відбулася в селищі, яке розташоване між річками Муром і Сіверський Донець, за 2 км від кордону з країною-терористкою.

Раніше бійці «Азову» у цьому районі вже знищували ворожу техніку, склад та живу силу окупантів. Тоді «азовці» спопелили два автомобілі, два БМП, контрольно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом та сім рашистів.