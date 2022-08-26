Сколько систем HIMARS осталось в ВСУ, указало Минобороны

https://racurs.ua/n174114-skolko-sistem-himars-ostalos-v-vsu-ukazalo-minoborony.html

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Скільки американських реактивних систем залпового вогню HIMARS залишилося у Збройних сил України, вказало 26 серпня Міністерство оборони.

20+ українських HIMARS & M270 & MARS. Всі залишаються в строю. 50+ російських складів зі зброєю та боєприпасами вийшли з гри, — йдеться у Твіттер-повідомленні українського оборонного відомства.

Раніше представники командування США були здивовані, наскільки ефективно захисники України застосували передані РСЗО HIMARS на півдні, руйнуючи мости та випалюючи десятки складів із боєприпасами та технікою. Нещодавно Київ отримав від Вашингтона ще чотири HIMARSи. Таким чином, ЗСУ вже мають 16 установок HIMARS до нещодавно отриманих німецьких РСЗВ MARS II та установок M270. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.

РСЗО M142 HIMARS — американська реактивна артилерійська система (у залежності від снарядів, виконує роль РСЗВ або фронтової тактичної ракетної установки). Виробляється одним із підрозділів Lockheed Martin. Призначена для тактики «стріляй-і-тікай». Вантажівка HIMARS має масу 16 тонн, з яких п’ять ― корисне навантаження: несе шість снарядів для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS.