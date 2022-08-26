лукашенко пугает Украину бомбардировщиками с ядерным оружием

https://racurs.ua/n174112-lukashenko-pugaet-ukrainu-bombardirovschikami-s-yadernym-orujiem.html

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олександр лукашенко — воєнний злочинець й диктатор білорусі, заявив, що білоруські надзвукові бомбардувальники Су-24 були переобладнані таким чином, щоб вони змогли нести ядерну зброю.

Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із путіним у Петербурзі заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово! — процитувало лукашенка провладне пропагандистське ЗМІ «Белта».

Вперше про переобладнання білоруських літаків для несення ядерної зброї лукашенко сказав під час зустрічі з путіним цьогоріч у червні. Щоправда тоді він просив пристосувати для цього Су-35, яких немає на озброєнні в білорусі. У відповідь воєнний злочинець рф заявив, що можна було б переобладнати для цієї мети штурмовики Су-25.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Генеральний штаб Збройних сил України вказав, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєво не змінилася. Водночас Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» вказав про переміщення російської та білоруської військової техніки територією сусідньої країни.