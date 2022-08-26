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Антоновский мост снова взрывается в Херсоне
Антоновский мост снова взрывается в Херсоне — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n174113-antonovskiy-most-snova-vzryvaetsya-v-hersone-smi-foto-video.htmlРакурс
Фото та відео- докази чергового ракетного удару по Антонівському мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні з’явилися у соцмережах 26 серпня.
Офіційно Збройні сили України ще не прокоментували цю ситуацію.
Відео засвідчують потрапляння в Антонівський міст. Та досі невідомо, чи ці записи зроблені сьогодні, хоча на них видно баржі і понтонні переправи, якими воєнні злочинці росії перекидали техніку та про які вчора повідомляв херсонський держзрадник й колаборант стрємоумов.
Нагадаємо, на тлі все частіших вибухів в тимчасово окупованому Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили, росія вирішила вивезти з півострова десять своїх винищувачів. Про це йдеться у секретному звіті НАТО, пише Business Insider.
Раніше повідомлялося, що штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох — надводного та підводного — а відповідно і кількість «Калібрів» до 12.
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