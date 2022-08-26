Антонівський міст знову вибухає у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n174113-antonivskyy-mist-znovu-vybuhaie-u-hersoni-zmi-foto-video.html

Ракурс

Фото та відео- докази чергового ракетного удару по Антонівському мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні з’явилися у соцмережах 26 серпня.

Офіційно Збройні сили України ще не прокоментували цю ситуацію.

Відео засвідчують потрапляння в Антонівський міст. Та досі невідомо, чи ці записи зроблені сьогодні, хоча на них видно баржі і понтонні переправи, якими воєнні злочинці росії перекидали техніку та про які вчора повідомляв херсонський держзрадник й колаборант стрємоумов.

Нагадаємо, на тлі все частіших вибухів в тимчасово окупованому Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили, росія вирішила вивезти з півострова десять своїх винищувачів. Про це йдеться у секретному звіті НАТО, пише Business Insider.

Раніше повідомлялося, що штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох — надводного та підводного — а відповідно і кількість «Калібрів» до 12.