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Ракурс
Антонівський міст знову вибухає у Херсоні

Антонівський міст знову вибухає у Херсоні — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

26 сер 2022, 14:18
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Фото та відео- докази чергового ракетного удару по Антонівському мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні з’явилися у соцмережах 26 серпня.





Офіційно Збройні сили України ще не прокоментували цю ситуацію.

Відео засвідчують потрапляння в Антонівський міст. Та досі невідомо, чи ці записи зроблені сьогодні, хоча на них видно баржі і понтонні переправи, якими воєнні злочинці росії перекидали техніку та про які вчора повідомляв херсонський держзрадник й колаборант стрємоумов.

Нагадаємо, на тлі все частіших вибухів в тимчасово окупованому Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили, росія вирішила вивезти з півострова десять своїх винищувачів. Про це йдеться у секретному звіті НАТО, пише Business Insider.

Раніше повідомлялося, що штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох — надводного та підводного — а відповідно і кількість «Калібрів» до 12.

Джерело: Ракурс


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