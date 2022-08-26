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Ракурс
Мрію, щоб мир настав виключно через нашу перемогу - генерал Драпатий

Мрію, щоб мир настав виключно через нашу перемогу — генерал Драпатий

26 сер 2022, 13:55
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Перемога України у війні є виключною запорукою для настання миру. Про це заявив бригадний генерал, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Михайло Драпатий в інтерв’ю, яке сьогодні оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.





Героїчних вчинків дуже багато. Найбільше запам’ятовуються люди, які при штурмі чи під час наступальних дій були поранені, а на другий день — вже в строю. Пишаюся своїм особовим складом, ніхто з них руки не опускає. Вони, навпаки, запитують: «Ми там недопрацювали. Командире, коли вперед?»… В нас найкращі люди. Є з ким, за кого і за що воювати, відстоювати нашу свободу… Так, проливається кров, нам треба пережити цей час і зробити все, щоб наші діти, нащадки, не знали, що таке війна, хіба з книжок чи розповідей, — зазначив бригадний генерал.

Драпатий також прокоментував початок вторгнення воєнних злочинців росії, плани і дії ворога, ставлення місцевих мешканців та готовність української армії до наступальних дій.

Вірю, знаю, що не тільки на нашому напрямку, але й на інших будуть проведені ряд дій, які призведуть до деокупації нашої території. Війська на сьогодні готові, готові менше до затяжних дій, більше до активних наступальних дій. Це є необхідність… Мрію, щоб виключно, виключно через нашу перемогу настав мир, — підсумував Драпатий.

Джерело: Ракурс


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