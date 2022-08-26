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Ракурс
“Азов” показав момент ліквідації складу рф і 38 росіян на Харківщині

«Азов» показав момент ліквідації складу рф і 38 росіян на Харківщині (ВІДЕО)

26 сер 2022, 15:25
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Бійці полку спеціального призначення «Азов» у селищі Тернова в Харківській області знищили склад з боєкомплектом та 38 воєнних злочинців армії росії. Операція відбулася в селищі, яке розташоване між річками Муром і Сіверський Донець, за 2 км від кордону з країною-терористкою.





Раніше бійці «Азову» у цьому районі вже знищували ворожу техніку, склад та живу силу окупантів. Тоді «азовці» спопелили два автомобілі, два БМП, контрольно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом та сім рашистів.

Джерело: Ракурс


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