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Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото:
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174139-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 27 серпня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний їх залп становить 24 ракети.
Про це повідомляє прес-служба ВМС України.
У Середземному морі перебувають п’ять носіїв «калібрів».
В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до восьми кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 21 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 40 суден, з них 18 суден рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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