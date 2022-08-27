Россияне снова обстреляли Харьков, фото: Игорь Терехов

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Російські війська в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали ракетного удару по центральній частині Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ’янському і Київському районах, — зазначив Терехов.

За його словами, в результаті нічних «прильотів» постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку реставрували кілька років тому.

Також постраждала школа у центрі Харкова.

У ДСНС Харківщини зазначають, що в результаті нічної ракетної атаки ворога на Харків (Київський та Основ’янський райони) постраждала одна особа, пожеж не трапилось.