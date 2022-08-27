Рашисты обстреляли поселок Каменка на Запорожье, фото: Запорожская ОВА

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Ракурс

У Запорізькій області рашисти обстріляли тимчасово окуповане селище Кам’янка Пологівського району.

В результаті загинули щонайменше п’ятеро людей, також люди можуть перебувати під завалами. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 серпня, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зокрема, загинула 29-річна Анастасія Боровик і двоє її дітей — восьми та двох років.

Всі шість пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житловим будинкам, — зазначає Старух. — Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент.

Загибла жінка працювала завідувачем культурно-масовим сектором закладу «Центр культури та дозвілля» Кам’янської селищної ради, зазначає Старух.