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Ракурс
Рашисти обстріляли селище Кам’янка на Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

П’ятеро людей загинули внаслідок російського обстрілу на Запоріжжі (ФОТО)

27 сер 2022, 08:57
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У Запорізькій області рашисти обстріляли тимчасово окуповане селище Кам’янка Пологівського району.





В результаті загинули щонайменше п’ятеро людей, також люди можуть перебувати під завалами. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 серпня, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зокрема, загинула 29-річна Анастасія Боровик і двоє її дітей — восьми та двох років.

Всі шість пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житловим будинкам, — зазначає Старух. — Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент.

Загибла жінка працювала завідувачем культурно-масовим сектором закладу «Центр культури та дозвілля» Кам’янської селищної ради, зазначає Старух.

В Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами, — наголошує чиновник.

Рашисти обстріляли селище Кам’янка на Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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