П’ятеро людей загинули внаслідок російського обстрілу на Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174137-p-yatero-ludey-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-na-zaporijji-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області рашисти обстріляли тимчасово окуповане селище Кам’янка Пологівського району.
В результаті загинули щонайменше п’ятеро людей, також люди можуть перебувати під завалами. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 серпня, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Зокрема, загинула 29-річна Анастасія Боровик і двоє її дітей — восьми та двох років.
Всі шість пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житловим будинкам, — зазначає Старух. — Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент.
Загибла жінка працювала завідувачем культурно-масовим сектором закладу «Центр культури та дозвілля» Кам’янської селищної ради, зазначає Старух.
В Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами, — наголошує чиновник.