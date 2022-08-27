Рашисти використовують масштабну «систему фільтрації» на Донеччині, фото: УНН

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Держдеп США та дослідники американського Єльського університету заявили про виявлення щонайменше 21 місця в Донецькій області, які російські військові або проросійські формування використовують для затримання, допиту чи депортації цивільних осіб та військовополонених, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

У деяких районах було виявлено ознаки, що вказують на можливі масові поховання. Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що ці місця є частиною «системи фільтрації», яка використовується для «обробки» затриманих та ув’язнених.

Таких висновків експерти дійшли після вивчення комерційних супутникових знімків та інформації з відкритих джерел.

Дослідження проводилося у співпраці між Єльським університетом та програмою Conflict Observatory, яку Держдепартамент створив у травні для документування воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних російськими чи підтримуваними росією силами під час війни в Україні.

У звіті дослідників визначено чотири типи центрів у «системі фільтрації»:

реєстрація;

утримання;

вторинний допит;

тримання під вартою.

Дослідники також виявили сліди порушеного ґрунтового покриву у двох нещодавніх випадках у Волноваській «виправній колонії» біля селища Оленівка, що, на їхню думку, відповідає масовим похованням:

одна така ділянка з’явилася на знімках від 11 квітня. Зазначається, що одночасно у відкритих джерелах з’явилося повідомлення, в якому колишній ув’язнений розповів про те, що його співкамерник працював у зміну, копаючи могили;

друга ділянка з’явилася 27 липня — за два дні до вибуху на території колонії, з яким пов’язують загибель 53 полонених українських військових.

У звіті зазначається, що ця «виправна колонія» використовувалася як центр довгострокового утримання цивільних осіб в межах так званого «адміністративного затримання», і для утримання військовополонених, зокрема захисників Маріуполя. «Фільтраційні» заходи, мабуть, розпочалися там наприкінці березня і продовжуються досі.

Дослідники зазначили, що надходили повідомлення про тортури, побиття, відсутність води та належного харчування, антисанітарні умови та переповнені камери в цьому комплексі, — наголошує видання.

Очікується, що дослідження в межах програми Conflict Observatory ляжуть в основу майбутніх цивільних та кримінальних судових процесів — чи то в Україні, чи через міжнародні механізми, чи в третіх країнах, під юрисдикцію яких потраплять.

Варто додати, що в червні Національна розвідувальна рада США опублікувала несекретну доповідь, в якій йдеться про те, що вона виявила 18 можливих місць на окупованій росією східній частині Україні та на заході рф, де утримуються затримані та ув’язнені.

Джерело: The New York Times