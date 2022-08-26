Цілеспрямований теракт - росіяни били по Чаплиному ракетами С-300 та “Іскандер”

https://racurs.ua/ua/n174119-cilespryamovanyy-terakt-rosiyany-byly-po-chaplynomu-raketamy-s-300-ta-iskander.html

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Удар російських воєнних злочинців по Чаплиному був цілеспрямованим терактом. Росіяни били по Чаплиному ракетами С-300 та «Іскандер».

Влада регіону повідомила, що удар був комбінований із застосуванням, в тому числі сучасної, точної зброї.

Це цілеспрямований теракт проти цивільної інфраструктури та мешканців. Якщо С-300 мають великий розліт, то «Іскандер» — це сучасна точна зброя, яка була зроблена для того, щоб обходити ППО, — повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровщини Микола Лукашук.

Він також зазначив, що саме через цю станцію відбувається евакуація людей з Покровська. Потяг звідти йде до Львова.

Нагадаємо, що 24 серпня ворог завдав ракетного удару по Чаплиному. Був обстріляний вокзал, згоріло п’ять вагонів.

Також поруч з вокзалом їхала родина з Донецької області. Машина вигоріла, загинули батьки, 17-річна дівчина вижила. Снаряди влучили у житлові будинки. Загинули 11-річний та 6-річний хлопчики.

Нагадаємо, росіяни визнали, що вони вчинили теракт біля населеного пункту Чаплине. При цьому російське міноборони написало, що їхні війська начебто знищили «200 військовослужбовців України».