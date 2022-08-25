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Московити визнали, що вчинили теракт біля Чаплиного
Московити визнали, що вчинили теракт біля Чаплиногоhttps://racurs.ua/ua/n174073-moskovyty-vyznaly-scho-vchynyly-terakt-bilya-chaplynogo.htmlРакурс
Росіяни визнали, що вони вчинили теракт біля населеного пункту Чаплине.
При цьому російське міноборони написало, що їхні війська начебто знищили «200 військовослужбовців України».
Нагадаємо, що насправді ж виродки вбили 25 людей, серед яких діти віком 6 та 11 років.
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував удар російських терористів по залізничному вокзалу у Чаплиному, де загинули люди.
Ракетний удар росії по залізничній станції, повній мирних жителів в Україні, вписується в низку звірств. Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватимемося притягнення до відповідальності російських чиновників, — написав Блінкен у Twitter.
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