Московиты признали, что совершили теракт возле Чаплино

Московиты признали, что совершили теракт возле Чаплиного

https://racurs.ua/n174073-moskovity-priznali-chto-sovershili-terakt-vozle-chaplino.html

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Росіяни визнали, що вони вчинили теракт біля населеного пункту Чаплине.

При цьому російське міноборони написало, що їхні війська начебто знищили «200 військовослужбовців України».

Нагадаємо, що насправді ж виродки вбили 25 людей, серед яких діти віком 6 та 11 років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував удар російських терористів по залізничному вокзалу у Чаплиному, де загинули люди.