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Московиты признали, что совершили теракт возле Чаплиного

Московиты признали, что совершили теракт возле Чаплино

25 авг 2022, 13:13
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Росіяни визнали, що вони вчинили теракт біля населеного пункту Чаплине.





При цьому російське міноборони написало, що їхні війська начебто знищили «200 військовослужбовців України».

Нагадаємо, що насправді ж виродки вбили 25 людей, серед яких діти віком 6 та 11 років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував удар російських терористів по залізничному вокзалу у Чаплиному, де загинули люди.

Ракетний удар росії по залізничній станції, повній мирних жителів в Україні, вписується в низку звірств. Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватимемося притягнення до відповідальності російських чиновників, — написав Блінкен у Twitter.

Источник: Ракурс


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