Ракурсhttps://racurs.ua/
Удар по Чаплиному - кількість жертв зросла
Удар по Чаплиному — кількість жертв зрослаhttps://racurs.ua/ua/n174063-udar-po-chaplynomu-kilkist-jertv-zrosla.htmlРакурс
В селищі Чаплине на Дніпропетровщині завершилися рятувально-пошукові роботи.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 людей, з них двоє - діти.
11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції.
Поранення дістала 31 людина.
Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", — повідомив про загибель дітей голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Чаплине — це місто, в якому є велика станція, роз’їзд. Він перебуває північніше Гуляй Поля, це одна з точок на лінії фронту.
Можна говорити про те, що його росіяни могли сприймати як один із блоків перевантаження військ або залізничний вокзал, як один із хабів перекидання боєкомплекту або якоїсь техніки, але це в кращому разі. Це якщо зрозуміти логіку цього удару, — заявив експерт Роман Світан.
.