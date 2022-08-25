Удар по Чаплиному - кількість жертв зросла

https://racurs.ua/ua/n174063-udar-po-chaplynomu-kilkist-jertv-zrosla.html

Ракурс

В селищі Чаплине на Дніпропетровщині завершилися рятувально-пошукові роботи.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 людей, з них двоє - діти.

11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції.

Поранення дістала 31 людина.

Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", — повідомив про загибель дітей голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Чаплине — це місто, в якому є велика станція, роз’їзд. Він перебуває північніше Гуляй Поля, це одна з точок на лінії фронту.