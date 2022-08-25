Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін Siemens для "Північного потоку"

https://racurs.ua/ua/n174062-kanada-peredast-nimechchyni-sche-p-yat-turbin-siemens-dlya-pivnichnogo-potoku.html

Ракурс

Канада передасть Німеччині ще п’ять турбін Siemens для газогону «Північний потік — 1».

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі, повідомляє місцеве видання CBC.

У липні уряд Канади дозволив відправлення шести турбін для «Північного потоку», які проходили технічне обслуговування в Монреалі, назад до Німеччини для подальшої передачі «Газпрому».

Одну турбіну вже повернули до Німеччини, але «Газпром» відмовився її прийняти, пославшись на «санкційні режими» західних країн та «невідповідність існуючій ситуації контрактним зобов’язанням».

Проте Канада все ще планує передати Німеччині п’ять турбін, що залишилися.

Ми ухвалили таке рішення. Це саме те, що нас попросила Німеччина, — сказала Джолі.

Своєю чергою, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив в інтерв’ю CBC, що Німеччина продовжить роботу з Канадою, щоб забезпечити повернення п’яти турбін, що залишилися.

У червні «Газпром» назвав відсутність турбіни причиною скорочення поставок газу «Північним потоком» до ЄС до 60% від планового показника. Пізніше постачання газу «Північним потоком» знизилося до 20% потужності газопроводу; «Газпром» пояснював це висновком з експлуатації ще однієї турбіни.

Джерела Bloomberg стверджували, що головною причиною зниження поставок «Північним потоком» є не технічні складності, а політичні міркування: це спроба тиску на Євросоюз, який підтримав Україну після російського вторгнення.

На початку серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто оглянув турбіну для «Північного потоку», яку відмовилася забирати росія, та заявив, що турбіна повністю справна та готова до використання.