Росіяни у День незалежності частково імітували авіаудари

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Росіяни на День незалежності України 24 серпня здійснювали багато імітаційних ударів з авіації.

Про це повідомив 25 серпня речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Вчора, попри велику кількість повітряних тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Приблизно 200 авіавильотів за добу 24 серпня. Противник в основному застосовував для атак України дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які носять ракети Х-22. Зафіксовано вісім прильотів цих ракет, також противник застосовував РСЗВ «Торнадо», — сказав Ігнат.

Водночас в Повітряних силах розповіли, що кількість тривог зумовлена тим, що, крім ракетних ударів, росія здійснювала багато імітаційних вильотів. Наприклад, вильоти групи літаків в основному з аеродрому «Шайковка» (Калузька область рф) та району півночі Каспійського моря.

Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітували завдавання ракетного удару. У такий час, безумовно, оголошували повітряні тривоги, — розповів Ігнат.

Нагадаємо, що напередодні 24 серпня українська влада та американська розвідка попереджали про ймовірність масштабних ударів по Україні. Так і сталося: у День незалежності, 24 серпня, по областях України та у столиці пролунало 189 тривог. Це абсолютний рекорд за весь час війни.