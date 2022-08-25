Мінцифри пропонує закрити доступ до багатьох реєстрів

https://racurs.ua/ua/n174071-mincyfry-proponuie-zakryty-dostup-do-bagatoh-reiestriv-go-poperedyly-pro-ruchnyy-rejym.html

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Мінцифри пропонують закрити доступ до багатьох реєстрів. Міністерство опублікувало постанову про проведення громадського обговорення проєкту про закриття доступу до низки реєстрів відкритих даних в умовах дії воєнного стану.

Також пропонується надати право розпорядникам даних самостійно вирішувати, коли ці дані публікувати.

Йдеться про закриття даних Реєстру декларацій, Реєстру корупціонерів, Фінансову звітність компаній та Дані Єдиного реєстру підприємств (ЄДРПОУ).

Водночас громадські організації закликають Мінцифру відмовитися від цієї ініціативи, оскільки внесення таких змін до підзаконних актів не лише суперечить законодавству у сфері публічних даних, а й створює загрозу розвитку відкритих даних в Україні.

Потрібен баланс між суспільним інтересом і небезпекою використання ворогом оприлюднених даних. Кожен розпорядник має проаналізувати, які дані є чутливим, через що їх публікації становить загрозу. Проте це не означає необхідність закривати весь реєстр, повідомила прес-служба Антикорупційного штабу.

Наразі немає досліджень чи аналітики, які б підтверджували, що оприлюднення відкритих даних зашкодило життю та здоров’ю українців, — йдеться у повідомленні понад 20 громадських організацій.

Корупційні ризики нікуди не зникли. Саме відкритість даних — це запорука її протидії та контролю посадовців. Зменшення звітності та прозорості не на руку ворогу, а на здебільшого вигідно тим, хто бажає «нагріти руки» під час війни.

Слід зауважити, що відкриті дані є однією з головних умов вступу до ЄС. Тому зниження рівня прозорості та підзвітності істотно вплине на рівень довіри міжнародних партнерів.

Закриття реєстрів ускладнить бізнесу процеси оцінювання та підвищить ризики, що призведе до збільшення страхування зі зменшенням тривалості контрактів. Наслідком цього буде підвищення цін на послуги.