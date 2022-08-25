Росіяни витратили «Іскандер», щоб зруйнувати приватний будинок - деталі удару по Чаплиному

https://racurs.ua/ua/n174070-rosiyany-vytratyly-iskander-schob-zruynuvaty-pryvatnyy-budynok-detali-udaru-po-chaplynomu.html

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Внаслідок ракетного удару по смт Чаплине загинуло 10 цивільних людей. Прокуратура розпочала розслідування.

Ракети армії рф влучили у житлові будівлі, пошкодили пасажирський потяг та адміністративну будівлю залізничного вокзалу, повідомили 25 серпня в Офісі генпрокурора.

На місці події виявлено залишки РСЗО «Смерч» та С300, по приватному будинку завдано удару ракетою «Іскандер».

Нагадаємо, що всього внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 людей, з них двоє - діти.

11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції.

Поранення дістала 31 людина. Чаплине — це місто, в якому є велика станція, роз’їзд. Він перебуває північніше Гуляй Поля, це одна з точок поблизу лінії фронту.