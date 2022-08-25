Росіяни вдарили ракетами по Київській та Дніпропетровській областях

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району Київської області. Зафіксовано два прильоти.

Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об'єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону — робота нашої ППО, — розповів Олексій Кулеба, голова Київської ОВА.

Увечері 24 серпня та у ніч на 25 серпня Дніпропетровщина знову була під вогнем.

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки Усі у лікарні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків — 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські «Урагани» та «Смерчі». Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили, повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Російські військові у ніч на 25 серпня обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами, повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.