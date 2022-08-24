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Ракурс
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, фото: «Укрінформ»

Пентагон назвав озброєння, яке Україна отримає в новому пакеті допомоги

24 сер 2022, 21:50
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Пентагон опублікував список озброєння, яке увійде до найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги України вартістю приблизно 3 млрд дол. США.





До нового пакету увійшли:

  • шість зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами;
  • до 245 тис. снарядів для 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • до 65 тис. снарядів для 120-мм мінометів;
  • до 24 протиартилерійських РЛС;
  • безпілотні літальні системи Puma (UAS) і допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle;
  • безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки техніки.

У Пентагоні зазначають, що цей пакет військової домоги надаватиметься в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

На відміну від президентського скорочення (PDA), яке Пентагон і надалі використовує для доправлення обладнання в Україну зі своїх запасів історичними темпами, USAI є програмою, відповідно до якої США закуповують можливості у промисловості, — наголошують у Пентагоні.

Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні у середньостроковій і довгостроковій перспективі, щоб Україна могла й надалі захищати себе як незалежну, суверенну та успішну державу, — додають в американському оборонному відомстві.

Джерело: Ракурс


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