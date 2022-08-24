Пентагон назвав озброєння, яке Україна отримає в новому пакеті допомоги

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n174055-pentagon-nazvav-ozbroiennya-yake-ukrayina-otrymaie-v-novomu-paketi-dopomogy.html

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Пентагон опублікував список озброєння, яке увійде до найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги України вартістю приблизно 3 млрд дол. США.

До нового пакету увійшли:

шість зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами;

до 245 тис. снарядів для 155-мм артилерійських боєприпасів;

до 65 тис. снарядів для 120-мм мінометів;

до 24 протиартилерійських РЛС;

безпілотні літальні системи Puma (UAS) і допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle;

безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки техніки.

У Пентагоні зазначають, що цей пакет військової домоги надаватиметься в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

На відміну від президентського скорочення (PDA), яке Пентагон і надалі використовує для доправлення обладнання в Україну зі своїх запасів історичними темпами, USAI є програмою, відповідно до якої США закуповують можливості у промисловості, — наголошують у Пентагоні.