Байден оголосив про найбільшу військову допомогу Україні

США нададуть додаткову фінансову та військову допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n174043-ukrayina-u-den-nezalejnosti-otrymaie-vid-ssha-grant-na-3-mlrd-dolariv.html

Ракурс

Президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України оголосив про надання нашій державі найбільшої військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України.

Україна отримає системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси для них, безпілотні авіаційні комплекси та радари. Про це йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Байден привітав Україну з Днем Незалежності і ще раз наголосив на підтримці з боку Вашингтону.

Сьогоднішній день — це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається — і залишатиметься — суверенною та незалежною державою, — наголосив він.

Крім того, Україна сьогодні має отримати від США безповоротний грант у розмірі 3 млрд дол.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту, — зазначив Марченко.

За його словами, ці кошти надійдуть через механізм Світового банку.

Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України, — наголосив Марченко.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, США планують передати Україні високоточні снаряди підвищеної дальності «Екскалібур». Вважається, що один такий снаряд може замінити в середньому не менше десяти звичайних.