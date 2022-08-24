Пентагон назвал вооружение, которое Украина получит в новом пакете помощи

Пентагон назвал вооружение, которое Украина получит в новом пакете помощиhttps://racurs.ua/n174055-pentagon-nazval-voorujenie-kotoroe-ukraina-poluchit-v-novom-pakete-pomoschi.htmlРакурс
Пентагон опублікував список озброєння, яке увійде до найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги України вартістю приблизно 3 млрд дол. США.
До нового пакету увійшли:
- шість зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами;
- до 245 тис. снарядів для 155-мм артилерійських боєприпасів;
- до 65 тис. снарядів для 120-мм мінометів;
- до 24 протиартилерійських РЛС;
- безпілотні літальні системи Puma (UAS) і допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle;
- безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки техніки.
У Пентагоні зазначають, що цей пакет військової домоги надаватиметься в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
На відміну від президентського скорочення (PDA), яке Пентагон і надалі використовує для доправлення обладнання в Україну зі своїх запасів історичними темпами, USAI є програмою, відповідно до якої США закуповують можливості у промисловості, — наголошують у Пентагоні.
Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні у середньостроковій і довгостроковій перспективі, щоб Україна могла й надалі захищати себе як незалежну, суверенну та успішну державу, — додають в американському оборонному відомстві.