Россия нанесла новый ракетный удар по Украине, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n174054-rashisty-udarili-po-jeleznodorojnoy-stancii-na-dnepropetrovschine-15-pogibshih-foto.html

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Рашисти сьогодні, 24 серпня, завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області.

В результаті загинули щонайменше 15 людей, ще близько 50 поранено. Про це під час виступі по відеозв’язку перед Радою безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський.

Чотири пасажирські вагони горять, — зазначив Зеленський. — Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН.

У соцмережах вже з’явилися фото наслідків цього ракетного удару.

Нагадаємо, раніше сьогодні рашисти також влучили ракетою у приватний будинок у Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті загинула 11-річна дитина.