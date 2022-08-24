11-летний ребенок погиб в результате обстрела на Днепропетровщине

ебенок погиб в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области

https://racurs.ua/n174051-11-letniy-rebenok-pogib-v-rezultate-obstrela-na-dnepropetrovschine.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 24 серпня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Спочатку Тимошенко повідомляв, що під завалами опинилися двоє дітей, яких вдалося евакуювати. Згодом він заявив, що внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина.

Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів, — наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали ракетного удару по Хмельницькій області.