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Ракурс
ебенок погиб в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области

11-летний ребенок погиб в результате обстрела на Днепропетровщине

24 авг 2022, 19:58
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Рашисти сьогодні, 24 серпня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Спочатку Тимошенко повідомляв, що під завалами опинилися двоє дітей, яких вдалося евакуювати. Згодом він заявив, що внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина.

Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів, — наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали ракетного удару по Хмельницькій області.

Источник: Ракурс


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