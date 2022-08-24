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Ракурс
александр лукашенко, фото: Delfi

лукашенко «поздравил» украинцев ракетными ударами из беларуси

24 авг 2022, 18:05
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Рашисти сьогодні, 24 серпня, завдали ракетного удару по Хмельницькій області.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області, — зазначив він, не уточнюючи наразі деталей. — Залишайтеся в укриттях!

Повідомлення про вибухи та дим на місці удару на Хмельниччині у соцмережах з’явилися близько 17.20. В цей час тривала повітряна тривога, яку оголосили о 16.50.

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, ракети були запущені з білорусі.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі перед цим повідомляв про виліт стратегічної авіації з аеродрому «Ліда» в білорусі.

Раніше сьогодні білоруський диктатор олександр лукашенко привітав українців з Днем Незалежності, побажав «мирного неба» та запевнив, що білорусь «і далі продовжуватиме виступати за збереження дружніх контактів із сусідньою країною».

В Офісі президента України Володимира Зеленського таке привітання з боку лукашенка назвали «клоунадою, просякнутою кров’ю».

Источник: Ракурс


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