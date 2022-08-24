рф нанесла ракетный удар по Полтавщине. Фото: 4studio.com.ua

https://racurs.ua/n174037-okkupanty-nanesli-raketnyy-udar-po-mirgorodu-i-obstrelyali-novyy-bug.html

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Ракетний удар було завдано по території України 24 серпня російськими окупантами.

Ворог вдарив ракетами по місту Миргород місту Миргород Полтавської області. Відомо щонайменше про чотири удари. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив у Telegram.

Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі, — йдеться у повідомленні.

У Телеграм-каналі «Лубни, Миргород» повідомляли про п’ять потужних вибухів.

Звуки вибухів сьогодні чули й у Черкаській області під час оголошеної повітряної тривоги. Про це повідомили ЗМІ. А голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram зазначив, що було збито ворожу ракету.

Крім того, росіяни обстрілювали Миколаївську область. У середу, 24 серпня, о 4.30 були зафіксовані обстріли міста Новий Буг Новобузької громади. Внаслідок обстрілів виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. Дев’ятеро осіб дістали поранення, серед постраждалих — двоє дітей. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу.

Під артилерійський обстріл потрапило місто Дергачі в Харківській області. Також касетними снарядами ворог гатив по Малій Данилівці. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Двоє цивільних дістали поранення.

Нагадаємо, 24 серпня ворог кілька разів обстріляв місто Запоріжжя. Перша атака відбулася після опівночі — ворожі ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. А вранці противник знову атакував інфраструктурний об'єкт на території обласного центру.