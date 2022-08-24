Борис Джонсон поздравил Украину годовщиной Независимости. Скриншот с видео

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Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 24 серпня привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.

Глава британського уряду заявив, що ніколи не сумнівався в тому, що Україна переможе у війні з росією, бо жодна сила не може здолати патріотизму 44 млн українців. Пообіцяв надавати Україні необхідну допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Звернення Джонсона буле опубліковане на його сторінці в Facebook.

І скільки б це не зайняло часу, Сполучене королівство стоятиме поряд з Україною і забезпечуватиме всі можливі військові, економічні та гуманітарні потреби. Одного дня Україна пройде через це випробування і історичну перемогу. І коли це момент прийде, а він прийде, ми у Британії будемо пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні! — зазначив Джонсон.

Друг України додав, що британський уряд передав Україні близько 7 тис. протитанкових ракет, а Сполучене Королівство прихистило 100 тис. українських громадян.

Крім того, 24 серпня Даунінг-стріт на честь українського свята прикрасили соняшниками та блакитними і синіми гортензіями. А оркестр шотландської гвардії привітав українців з Днем незалежності та виконав пісню «Stefania» гурту Kalush Orchestra.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 серпня привітав усіх громадян із 31-ю річницею Незалежності й заявив, що війна з росією завершиться лише перемогою України, а будь-які поступки чи компроміси виключені. Своєю землею та людьми Україна не торгує, додав він.