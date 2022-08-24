Гауляйтера-тамаду оккупированной Михайловки ликвидировали на Запорожье

Гауляйтера-тамаду оккупированной Михайловки ликвидировали. Фото: Владимир Рогов

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Ракурс

Гауляйтера івана сушка ліквідували в Запорізькій області сьогодні, 24 серпня.

Машину сушка, який був гауляйтером селища Михайлівка, підірвали близько 8.00. Разом із сушком в автомобілі на момент вибуху була дитина його коханки, яка теж співпрацювала з ворогом. Попередньо, дитина вижила, колаборант загинув. Про ліквідацію зрадника повідомляють проросійські Телеграм-канали та видання «Обозреватель» із посиланням на власні джерела.

Також про загибель посіпаки окупантів заявив і так званий член головної ради ВДА Запорізької області Володимир Рогов. Він зазначив, що машину колаборанта підірвали в селищі Михайлівка, а вибуховий пристрій заклали під сидіння автомобіля. Після замаху сушка доставили до лікарні, де він помер.

Як відомо, іван сушко став гауляйтером Михайлівки наприкінці квітня 2022 року. У 2015 році він балотувався у депутати селищної ради від партії «Опозиційний блок», а до війни працював тамадою та Дідом Морозом на новорічні свята.

Нагадаємо, у Херсонській області з пістолета Макарова розстріляли призначеного окупантами так званого заступника начальника ВЦА окупованої Нової Каховки Віталія Гуру. ЗМІ повідомили, що він помер дорогою до лікарні.