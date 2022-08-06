На Херсонщині розстріляли важливого колаборанта. Фото: Фейсбук

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Ракурс

Російські посіпаки, які допомагають загарбникам на тимчасово окупованих територіях, гинуть через дії українських партизанів.

У Херсонській області з пістолета Макарова розстріляли призначеного окупантами так званого заступника начальника ВЦА окупованої Нової Каховки Віталія Гуру. Колаборант потрапив до лікарні, він перебуває у важкому стані. Про це повідомляють пропагандистські видання РІА «Новости» та ТАСС.

Замах стався у будинку, де перебував зловмисник. Після замаху він опинився у лікарні, його стан важкий. Проросійська «влада» вирішувала питання щодо переправлення колаборанта до окупованого Криму.

Згодом ЗМІ повідомили, що гауляйтер помер дорогою до Криму. Однак ця інформація ще потребує підтвердження.

Нагадаємо, 4 серпня російські медіа повідомили, що так званий голова окупаційної «адміністрації» Херсонської області володимир сальдо перебуває в медикаментозній комі.

Джерела: РІА «Новости», ТАСС