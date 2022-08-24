Володимир Зеленський привітав українців з річницею Незалежності. Фото: ОПУ

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, привітав усіх громадян із 31-ю річницею Незалежності.

Глава держави нагадав, що з початку війни український народ бореться за свою незалежність, а мужність українців надихнула весь світ. Сьогодні важливе свято українці зустрічають, як на фронті, таке і в дорозі. Зведення президента з’явилося 24 серпня у Facebook.

Ми зустрічаємо цей день в різних обставинах, умовах і навіть в різних часових поясах, але з єдиною метою — збереження незалежності і перемога України, — зазначив він.

Зеленський упевнений, що війна з росією завершиться лише перемогою України, а будь-які поступки чи компроміси виключені. Своєю землею та людьми Україна не торгує, додав він.

Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски. І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо — не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови. І ми піднімемо руки вгору лише один раз — коли святкуватимемо нашу перемогу. Всією Україною, — йшлося у відеозверненні.

Президент вкотре наголосив, що Україна повертатиме Донбас та Крим. Також він звернувся до росіян, закликавши їх звільнити захоплені українські землі.

Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський пообіцяв потужні удари по окупантах, якщо ті будуть обстрілювати українські міста у святкові дні.