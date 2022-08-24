Російські військові завдали нових ударів по Запоріжжю та Харкову. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n174028-vorog-atakuvav-zaporijjya-ta-harkiv-raketamy-ta-snaryadamy-podrobyci-obstriliv.html

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Ракетні удари по Запоріжжю були завдані російськими окупантами 24 серпня.

Перша атака відбулася після опівночі — ворожі ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. А близько 4.00 противник знову атакував інфраструктурний об'єкт. На місці працюють відповідні служби, інформація про постраждалих уточнюється. Про це виконувач мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

Харків вночі 24 серпня та вдень 23 серпня теж зазнавав потужних ударів. Тричі за день росіяни обстрілювали Шевченківський район міста. У місцях потрапляння ворожих снарядів виникла пожежа.

А об 1.13 з’явилася інформація про обстріл Новобаварського району. Прильоти зафіксовані у кількох адресах. На той момент не повідомлялося про постраждалих.

Нагадаємо, 23 серпня президент України Володимир Зеленський пообіцяв потужні удари по окупантах, якщо ті будуть обстрілювати українські міста у святкові дні.