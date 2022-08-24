лукашенко «привітав» українців ракетними ударами з білорусі

олександр лукашенко, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n174048-lukashenko-pryvitav-ukrayinciv-raketnymy-udaramy-z-bilorusi.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 24 серпня, завдали ракетного удару по Хмельницькій області.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області, — зазначив він, не уточнюючи наразі деталей. — Залишайтеся в укриттях!

Повідомлення про вибухи та дим на місці удару на Хмельниччині у соцмережах з’явилися близько 17.20. В цей час тривала повітряна тривога, яку оголосили о 16.50.

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, ракети були запущені з білорусі.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі перед цим повідомляв про виліт стратегічної авіації з аеродрому «Ліда» в білорусі.

Раніше сьогодні білоруський диктатор олександр лукашенко привітав українців з Днем Незалежності, побажав «мирного неба» та запевнив, що білорусь «і далі продовжуватиме виступати за збереження дружніх контактів із сусідньою країною».

В Офісі президента України Володимира Зеленського таке привітання з боку лукашенка назвали «клоунадою, просякнутою кров’ю».