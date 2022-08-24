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Листівки з привітанням до Дня Незалежності, фото: ГУР
Партизани в окупованих містах привітали українців з Днем Незалежності (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174047-partyzany-v-okupovanyh-mistah-pryvitaly-ukrayinciv-z-dnem-nezalejnosti-foto.htmlРакурс
Українські партизани розклеїли листівки з привітаннями з Днем Незалежності та текстом «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці» у низці тимчасово окупованих міст — Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці.
Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляється на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Головного управління розвідки Міноборони України, де опубліковані відповідні фотознімки.
Народний спротив України — це партизанський рух на тимчасово окупованих південних областях України. Партизани діють в тилу ворога і передають координати важливих військових об'єктів та дислокацію російських військ Збройним силам України, — зазначають у ГУР.
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