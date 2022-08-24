Борис Джонсон та Володимир Зеленський, фото: Борис Джонсон

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Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 24 серпня, прибув до України з новим візитом.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну, — зазначив британський прем'єр.

У Києві президент України Володимир Зеленський нагородив Джонсона українським Орденом Свободи, повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні у День нашої Незалежності, яку ми відзначаємо попри все, я маю честь вручити Борису від імені всіх українців Орден Свободи. Ця нагорода повністю відображає все те, що Борис робив, робить для нашої країни і всієї Європи, — зазначив Зеленський, вручаючи орден Джонсону.

Джонсон та Зеленський також урочисто погасили нову поштову марку «Вільні, Незламні, Непереможні», присвячену цьогорічному Дню Незалежності.

Цей візит Джонсона в Україну став третім за час повномасштабного російського вторгнення та четвертим у цьому році. У липні британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон планує прощальний візит в Україну, оскільки восени він піде з посади прем'єра.

Джерело: Борис Джонсон, «Укрінформ»