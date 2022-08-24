Листовки с поздравлением ко Дню Независимости, фото: ГУР

https://racurs.ua/n174047-partizany-v-okkupirovannyh-gorodah-pozdravili-ukraincev-s-dnem-nezavisimosti-foto.html

Ракурс

Українські партизани розклеїли листівки з привітаннями з Днем Незалежності та текстом «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці» у низці тимчасово окупованих міст — Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці.

Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляється на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Головного управління розвідки Міноборони України, де опубліковані відповідні фотознімки.