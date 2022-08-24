«Дело Трухина» завершилось штрафом в 850 грн для водителя

Александр Трухин, фото: my.ua

https://racurs.ua/n174050-delo-truhina-zavershilos-shtrafom-v-850-grn-dlya-voditelya.html

Ракурс

Суд у справі резонансної ДТП за участі депутата від партії «Слуга народу» Олександра Трухіна, котра сталася у серпні 2021 року, призначив штраф у розмірі 850 грн Віктору Склемі — чоловіку, котрий їхав в авто з нардепом і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Відповідне рішення 9 серпня ухвалила суддя Дарницького суду Києва Олена Лужецька. Про це повідомляє видання «Полтавщина» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

ДТП за участю автівки Трухіна сталося 23 серпня 2021 року о 15.45 на Бориспільській трасі поблизу Києва.

У ЗМІ тоді з’явилася інформація, що Трухін, перебуваючи за кермом автівки Audi, не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo. Водночас Склема стверджував, що за кермом Audi перебував саме він.