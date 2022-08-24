Стоимость уничтоженной украинцами российской техники подсчитали СМИ

Украина уже шесть месяцев протистоит российской агрессии

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Ракурс

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили 12 тис. 142 одиниці техніки на 16,56 млрд дол. США без урахування ракет.

Найбільшою втратою росіян став потоплений всередині квітня флагман чорноморського флоту рф крейсер «Москва», вартість якого оцінюється у 750 млн дол. Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє видання Forbes.

До «Москви» найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 вартістю 86 млн дол., збитий силами ППО України в небі над Київщиною наприкінці лютого.

Третім за вартістю став великий десантний корабель «Саратов» (75 млн дол. США), потоплений в результаті удару української армії по порту окупованого Бердянська у березні.

Загалом Топ-10 найбільших втрат росіян за одиницю техніки виглядає так:

ракетний крейсер «Москва» — 750 млн дол.;

літак Іл-76 — 86 млн дол.;

десантний корабель «Саратов» — 75 млн дол.;

літак Су-30СМ — 50 млн дол.;

літак Су-34 — 40 млн дол.;

літак Су-35 — 32 млн дол.;

літак Іл-22ПП — 30 млн дол.;

ЗРК «Тор-М2» — 25 млн дол.;

судно «Василь Бех» — 21 млн дол.;

ОТРК «Іскандер» — 21 млн дол.

Найвагомішою (32,1%) частиною у загальних втратах армії рф стала авіація — рф втратила 234 літаки на 5,3 млрд дол.

У цю оцінку не включена вартість ракет, які рф випустила по Україні або які було збито, оскільки їхню точну кількість підрахувати складно. За даними Генштабу, лише за перші два місяці війни росія застосувала приблизно 1,3 тис. ракет, вартість яких експерти оцінюють у 7,5 млрд дол.

На початку вторгнення рашисти активно використовували дорожчі та більш точні ракети типу «Калібр» і ракетні комплекси «Іскандер». Проте в середині літа почали переходити до старих зразків ракетного озброєння.

Найболючішим для ворога став перший тиждень агресії — тоді Україна знищила техніку рашистів на 2,2 млрд дол. США. Зазначається, що вартість знищеної техніки зменшуються з часом через виснаження російської армії та скорочення ділянок фронту, де ведеться наступ.

Джерело: Forbes