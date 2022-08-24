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российская агрессия нанесла природе ущерб на сотни миллиардов гривен, фото: «Институт массовой информации»

Нанесенный рашистами ущерб природе подсчитали в Кабмине

24 авг 2022, 18:51
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Російське вторгнення в Україну вже завдало українській природі збитків на 395 мільярдів гривень.





Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема:

  • збитки внаслідок забруднення повітря становлять 176 млрд грн;
  • збитки водним ресурсам — 106,3 млрд грн;
  • збитки ґрунтам — 8,8 млрд грн.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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