российская агрессия нанесла природе ущерб на сотни миллиардов гривен, фото: «Институт массовой информации»

https://racurs.ua/n174049-nanesennyy-rashistami-uscherb-prirode-podschitali-v-kabmine.html

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Російське вторгнення в Україну вже завдало українській природі збитків на 395 мільярдів гривень.

Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема:

збитки внаслідок забруднення повітря становлять 176 млрд грн;

збитки водним ресурсам — 106,3 млрд грн;

збитки ґрунтам — 8,8 млрд грн.