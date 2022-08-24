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Ракурс
російська агресія завдала природі збитків на сотні мільярдів гривень, фото: «Інститут масової інформації»

Завдану рашистами шкоду природі підрахували в Міндовкілля

24 сер 2022, 18:51
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Російське вторгнення в Україну вже завдало українській природі збитків на 395 мільярдів гривень.





Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема:

  • збитки внаслідок забруднення повітря становлять 176 млрд грн;
  • збитки водним ресурсам — 106,3 млрд грн;
  • збитки ґрунтам — 8,8 млрд грн.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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