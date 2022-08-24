Завдану рашистами шкоду природі підрахували в Міндовкілля

російська агресія завдала природі збитків на сотні мільярдів гривень, фото: «Інститут масової інформації»

https://racurs.ua/ua/n174049-zavdanu-rashystamy-shkodu-pryrodi-pidrahuvaly-v-mindovkillya.html

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Російське вторгнення в Україну вже завдало українській природі збитків на 395 мільярдів гривень.

Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема:

збитки внаслідок забруднення повітря становлять 176 млрд грн;

збитки водним ресурсам — 106,3 млрд грн;

збитки ґрунтам — 8,8 млрд грн.