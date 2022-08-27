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Росіяни знову обстріляли Харків, фото: Ігор Терехов
Рашисти вночі вдарили по центру Харкова — деталі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174138-rashysty-vnochi-vdaryly-po-centru-harkova-detali-foto.htmlРакурс
Російські війська в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали ракетного удару по центральній частині Харкова.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ’янському і Київському районах, — зазначив Терехов.
За його словами, в результаті нічних «прильотів» постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку реставрували кілька років тому.
Також постраждала школа у центрі Харкова.
У ДСНС Харківщини зазначають, що в результаті нічної ракетної атаки ворога на Харків (Київський та Основ’янський райони) постраждала одна особа, пожеж не трапилось.
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