Російські ракети продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n174139-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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росія станом на сьогодні, 27 серпня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний їх залп становить 24 ракети.

Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до восьми кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 21 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 40 суден, з них 18 суден рухались з протоки Босфор.