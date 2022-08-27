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Ракурс
Російські ракети продовжують загрожувати Україні

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

27 сер 2022, 10:18
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росія станом на сьогодні, 27 серпня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний їх залп становить 24 ракети.





Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до восьми кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 21 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 40 суден, з них 18 суден рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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